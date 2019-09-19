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Bilecik'te makilik yangını; 2,5 saatte kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Osmaneli ilçesindeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilecik'te makilik yangını; 2,5 saatte kontrol altına alındı

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Osmaneli ilçesindeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı.
Osmaneli'nin Düzmeşe köyü Gölpark mevkisindeki bodur ağaçların yer aldığı makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevre illerden de itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangına, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz ile müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken, çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.

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