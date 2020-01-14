HABER
  4. Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik’in İnhisar ilçesinden Söğüt ilçesine seyir halindeki Salih K.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’in İnhisar ilçesinden Söğüt ilçesine seyir halindeki Salih K. idaresindeki 26 TA 891 plakalı otomobil, Yakacık köyü mevkisine geldiği esnada karşı yönden gelen Ferdi C. yönetimindeki 11 AAE 246 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada Salih K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akdaş:
Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldıYangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni mesleği! Uber şoförü oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son dakika! İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.