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Bilecik'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

03.11.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, Büyükyenice köyünde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin yan tarafında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan Hüseyin Berber'in (67) cansız bedenini buldu.

Berber'in cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, Berber'in yakınlarını ziyaret ederek, aileye başsağlığında dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bilecik Osmaneli

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