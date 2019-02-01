HABER

Bilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

BİLECİK'in Yenipazar ilçesinde yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek Necati Dönmez'i (26) uğurlamak için dün öğle namazından sonra cami çıkışında yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu.

Bilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğu

YENİPAZAR (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Yenipazar ilçesinde yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek Necati Dönmez'i (26) uğurlamak için dün öğle namazından sonra cami çıkışında yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu.
Yenipazar'da lokanta işleten Ali Dönmez'in oğlu Necati Dönmez'i askere uğurlamak ve helallik almak için Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Belediye Başkanı İlhan Özden'in de katıldığı uğurlama töreninde, Dönmez, ilçe sakinleriyle görüşüp, büyüklerinin elini öperek helallik istedi. Necati Dönmez'e uğurlamaya gelenler harçlık verdi. Dönmez, okunan duaların ardından askere uğurlandı.
Kısa dönem olarak vatani görevini yapmak için Burdur'a gidecek Necati Dönmez, "Bu kadar kalabağı görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Ama bu ilçemizde geleneksel olarak yapılıyor. Çok şükür bana da nasip oldu" dedi.
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Dönmez ise "İlçemizde bu olay geleneksel olarak benim çocukluğumdan beri yapılıyor. Askere gidecek olan gencimizden hem hellalik almak hem de onu uğurlamak için 1 gün önceden hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğuBilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğuBilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğuBilecik'te namaz sonrası asker uğurlama kuyruğu

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybettiTiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti
/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı/ek fotoğraflar // Tanker ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonrası yangın çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.