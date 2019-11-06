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Bilecik’te o zararlı hayvana rastlanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte zeytin ve meyve bahçelerinde Akdeniz meyve ve zeytin sineği zararlısına rastlanılmadığı söyledi.Yoldaş ve beraberindekiler Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesi, Osmaneli’nde ve merkeze bağlı köylerdeki zeytin ve meyve bahçelerini hastalık ve zararlı kontrolü yaptı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kentte zeytin ve meyve bahçelerinde Akdeniz meyve ve zeytin sineği zararlısına rastlanılmadığı söyledi.
Yoldaş ve beraberindekiler Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesi, Osmaneli’nde ve merkeze bağlı köylerdeki zeytin ve meyve bahçelerini hastalık ve zararlı kontrolü yaptı. Yapılan kontroller sonrası bir açıklama yapan Yoldaş, "İl Müdürlüğü olarak zeytin güvesi, zeytin sineği ile sürvey çalışmaları yürütülmektedir. Biyoteknik mücadele yöntemi olan tuzak asılıp düzenli kontrolleri yapılmaktadır. Zararlı ergini tuzaklarda tespit edildiği anda üreticilere, muhtarlara ilaçlama yapmaları konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca İl Müdürlüğü sitemize konularla ilgili duyuru metni konulmaktadır. Zeytin sineği meyve içine yumurta bırakıp meyve vuruğu diye tabir edilen zararı oluşturmaktadır. Bahçe ziyaretlerinde makro gözlemle vuruk sayıları takip edilmektedir. Bu durum sofralık zeytinlerde hiç olmaması istenmektedir. Ayrıca yağlık zeytinlerde zeytinyağının asitliğini artmasına sebep olmaktadır. Zeytinyağının kalitesi bozulmaktadır. Tüketici sağlığı açısından da zeytin sineği sürveyi takibi oldukça önemlidir. İlimizde Akdeniz meyve sineği zararlısı ile ilgili Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü ile beraber ’Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi’ 3 yıldır yürütülmektedir. Akdeniz meyve sineğinin zarar yaptığı Trabzon hurması, şeftali, ayva ve kirazlarda 12 ay tuzak asılıp zararlı popülasyonu takip edilmektedir. Bu sinek meyve içine yumurta bırakıp ürünün pazar değerini düşürmektedir. Merkeze bağlı Başköy, Küplü, Bekdemir ve Aşağıköy’lerde Trabzon Hurması bahçelerinde, Yeniköy, Deresakarı ve Örenköy’de kiraz bahçelerinde haftalık tuzak kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller sonrası 2019 yılı içerisinde Akdeniz meyve sineği zararlısına rastlanılmamıştır" dedi.

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