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Bilecik’te Öğretmen Günü yer sorunu yüzünden kutlayamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:02 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması için Belediye Başkanlığına yapılan başvurunun, ’En geç 15 gün önce başvuru yapılmalı’ gerekçesi ile kabul edilmemesini eleştirerek, bu yanlıştan dönülmesini istedi.24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Bilecik Belediyesine ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması için Bilecik Valiliği adına İl Milli Müdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesine dilekçe yazıldı.

Bilecik’te Öğretmen Günü yer sorunu yüzünden kutlayamayacak

Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması için Belediye Başkanlığına yapılan başvurunun, ’En geç 15 gün önce başvuru yapılmalı’ gerekçesi ile kabul edilmemesini eleştirerek, bu yanlıştan dönülmesini istedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Bilecik Belediyesine ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapılması için Bilecik Valiliği adına İl Milli Müdürlüğü tarafından Bilecik Belediyesine dilekçe yazıldı. Yazılan dilekçeye cevaben Bilecik Belediyesinden gelen yazıda, "İlgili yazı ile Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde 15 Kasım Cuma günü 10.00 ile 12.30 saatleri arasında Öğretmenler Günü ile ilgili prova yapılacağı ve 25 Kasım Pazartesi günü 10.00 ile 12.30 saatleri arasında Öğretmenler Günü kutlama programı yapılacağı bildirilmiştir. 28 Haziran 2019 tarihli ’Başkanlık oluru’ ile işleyişe konulan ’Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi işleyiş ve tahsis yönergesi’ gereği salon tahsis etmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşların en az 15 (on beş) gün önceden müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerektiğinden salon ilgili tarihlerde müdürlüğünüze tahsil edilememektedir" cevabı alındı.
"Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni neslin mimarları olarak tarif ettiği öğretmenlerimize hakarettir"
Bu cevap sonrası Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, yaptığı açıklamada, "Geçen sene öğretmensiz Öğretmenler Günü kutlanmıştı, bu yıl da mekânız Öğretmenler Günü kutlanacak gibi. Bilecik Belediyesi mirasyedi edasıyla, Bilecik halkının malı olan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezini ’zamanında talep edilmediği’ bahanesiyle Bilecik Valiliğinin resmi Öğretmenler Günü programı talebine olumsuz cevap vermiş. Bu hem sayın valimize hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni neslin mimarları olarak tarif ettiği öğretmenlerimize hakarettir. Öğretmen çocuğu olmakla övünen Bilecik Belediye Başkanını bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" dedi.

Bilecik’te Öğretmen Günü yer sorunu yüzünden kutlayamayacak

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