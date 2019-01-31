Bilecik’te ölüme terk edilen köpekler tek tek ölüyor

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde ölüme terk edilen köpeklere Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) sahip çıkarken, durumu kötü olan bir köpek İstanbul’a veteriner kliğine götürdüler.

Gölpazarı ilçe çöplüğünde durumu ağır hasta hayvanlar olduğunu gören hayvan severler durumu hemen sosyal medya üzerinden birbirlerine duyurdu. İlk olarak Eskişehir’den SOHAYKO üyesi Hamza Taşkır adlı hayvan sever kendi aralarında topladıkları para ile 70 kilo kuru mama, 50 kilo köpek payı ve 40 kilo haşlanmış makarna ilçeye götürerek köpekleri besledi. Burada durumu hemen üye olduğu derneğin başkanına iletti.

"Gördüğüm manzara kasışında şok oldum"

İstanbul’dan dernek yönetim kurulu ile Gölpazarı’na gelen SOHAYKO Başkanı E. Yasin Yılmaz, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Gölpazarı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün büyük bir skandala imza attığını İHA muhabirine anlatan Başkanı E. Yasin Yılmaz, "İlçe çöplüğünü ziyaret ederek buradaki hayvanları besledik. Durumu kötü olan hayvanları alarak Gölpazarı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürdük. Burada gördük ki bu köpeklerden burada da fazlasıyla var olduğunu öğrendik. Buraya gittiğimizde bizi yaklaşık 3 saat beklettiler bu süre sonunda gelen veteriner köpeğin yasaklı olduğu bunun için tedaviye alınamayacağını söylediler. Bu konuyu Bilecik İl Tarım Müdürlüğü ile görüşmemiz gerektiğini belirttiler. O sırada barınakta olan hasta köpekleri görmek istedik buna bile izin verilmedi" dedi.