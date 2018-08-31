HABER

Bilecik'te orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Yangın için Bursa'dan iki helikopter sevk edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya Karayolu Gülümbe köyü mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yüksek bir bölgede ve yol olmadığı için karadan müdahale edilemeyen yangın için Bursa'dan iki helikopter sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çevre ilçedeki ekiplerden yardım talep edildiği bildirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracakTürkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vurulduTSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilecik orman yangını

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.