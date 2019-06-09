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Bilecik’te orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25.

Bilecik’te orman yangını

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bayırköy, Vezirhan ve Osmaneli itfaiyesi ekipleri ile çok sayıda işçi müdahale ediyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması ve havanın da rüzgarlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan, yangın yakınlarda bulunan Marmara Kağıt Fabrikasına doğru ilerlerken ekipler de yangının fabrikaya sıçramaması için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik’te orman yangını

Bilecik’te orman yangını

Bilecik’te orman yangını

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