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  4. Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 06:56 | Son Güncelleme

 BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) - BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. İstanbul-Antalya seferini yapan Veysel Yıldız idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Şelale rampaları mevkiinde aynı yöne giden Ersin Yılmaz kontrolündeki 49 DC 697 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, otobüs muavini Veysel Yıldız'ın yanı sıra otobüste bulunan yolculardan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Leyla Bozkurt'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek yönde kontrollü olarak sağlandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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