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  4. Bilecik’te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Bilecik’te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’te aynı istikamette seyir halinde bulunan otobüs ve tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Mesut K.

Bilecik’te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Bilecik’te aynı istikamette seyir halinde bulunan otobüs ve tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Mesut K. idaresindeki 16 ABE 819 plakalı yolcu otobüsü, Tünel Restoran önünde seyreden Rıza K. yönetimindeki 67 AZ 697 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü içinde bulunan 24 yolcudan 2’si sıkışmalı 17’si çeşitli yerlerinden yaralandı. Sıkışan 2 yolcu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından çıkartılırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Kazada otobüs sürücünün uyuduğu iddia edilirken, aynı firmaya ait yolcu otobüsü yaklaşık 1 hafta önce aynı mevkinde aynı şekilde bir kaza geçirmiş o kazada da 2’si ağır 6 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Bozüyük-Bilecik karayolu araçların kaldırılmasından ardından tekrar trafiğe açıldı.

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