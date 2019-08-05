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Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mümtaz A. idaresindeki 26 VD 522 plakalı otomobil, Bilecik-Başköy kavşağında, Recep T. yönetimindeki 11 AAK 111 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mümtaz A. ile araçlarda bulunan Serhat Salim D, Songül A. ve Duygu A, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Duygu A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bilecik trafik kazası yaralı

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