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Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Güner (71) yönetimindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet ile Hamide Olur'un (31) kullandığı 34 ALU 692 otomobil, Bozüyük-Söğüt karayolu Günyarık köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan İsmail Tünçer (58) ve Hüseyin Çakırtaş (45) yaralandı.

112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bozüyük-Söğüt karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Bilecik Bozüyük Söğüt trafik kazası

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