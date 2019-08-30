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Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:49 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aslan yönetimindeki 78 AL 986 plakalı otomobil ile Mustafa Yanık (44) idaresindeki 11 AP 699 plakalı kamyonet, İznik-Sakarya kara yolu Beşevler Köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sadık Aslan (69), Hanım Aslan, Haşim Aslan (48) ve Sadık Veysel Aslan (18) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi o anda olay yerinden geçen Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Bilgiç Özyaşar yaptı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş ve Bilecik devlet hastanelerine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik otomobil trafik kazası

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