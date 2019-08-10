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Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

Bilecik’te otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bursa-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan Adnan Aydın yönetimindeki 11 SA 988 plakalı otomobil Bilecik merkez Pelitözü Mahallesine geldiği esnada karşı şeritten gelen İsmail Çetin idaresindeki 11 M 0033 plakalı şehir için minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’te otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bursa-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan Adnan Aydın yönetimindeki 11 SA 988 plakalı otomobil Bilecik merkez Pelitözü Mahallesine geldiği esnada karşı şeritten gelen İsmail Çetin idaresindeki 11 M 0033 plakalı şehir için minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi minibüs içinde yolcu olarak bulunan Hasan Pehlivan ve otomobil sürücüsü Adnan Aydın yaralandı. Yaralılardan Adnan Aydın araç içinde sıkışırken, yaralı sürücü AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik’te otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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