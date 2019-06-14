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Bilecik'te otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Bilecik'te otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.

Bozüyük-Bursa kara yolunda seyreden Akif Ç. (37) yönetimindeki 34 SZ 0721 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.

Kazada sürücü, eşi Hülya Ç. (37) ve kızları Ennur Ç. (9) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akif Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün eşi ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik otomobil trafik kazası

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