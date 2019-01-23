Bilecik'te otomobil market duvarına çarptı, anne ve kızı yaralandı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil market duvarına çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü Fatma Y. ile 2 yaşındaki kızı S.Y, hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde Fatma Y. yönetimindeki 11 EC 073 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu marketin duvarına çarptı. Kazada, araç sürücüsü Fatma Y. ile kızı S.Y. yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ambulansla önce Bilecik Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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