Bilecik'te otomobil takla attı: 1 yaralı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Osmaneli-Bilecik Karayolu'nda meydana geldi. Murat Boz (24) yönetimindeki 34 SF 287 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil takla attı. Kazada, araç içerisinde sıkışan Boz, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boz, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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