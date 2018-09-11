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Bilecik'te otomobil yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 00:01 | Son Güncelleme

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadir Turgut'a ait 11 TH 112 plakalı otomobil, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Bahçelievler Sokak'ta park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, yangını fark etmesiyle durumu itfaiyeye ve emniyete bildirdi.

Otomobilden yükselen alevler, evlere yakın olması nedeniyle sıçrama tehlikesi yaşanırken, emniyet ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Bilecik otomobil yangın

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