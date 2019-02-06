HABER

Bilecik’te otomobiller çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesinden İnhisar’a seyir halinde bulunan Aziz Yılmaz idaresindeki 11 SG 039 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhittin Yağcı (76) idaresindeki 26 FN 994 otomobil çarpıştı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesinden İnhisar’a seyir halinde bulunan Aziz Yılmaz idaresindeki 11 SG 039 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhittin Yağcı (76) idaresindeki 26 FN 994 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 26 FN 994 otomobil sürücüsü Muhittin Yağcı ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sevgi Usul (37) ve Ali Beşik (65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Muhittin Yağcı Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kazanın yağış nedeniyle yerlerin ıslak olmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

PARTNER33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif33 yıl sonra Çernobil'de ilginç keşif
Meryem, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldüMeryem, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürüldü
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.