Bilecik'te özel çocuklar havuzda "özgürlüğün" tadını çıkarıyor

BŞEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Dr. Raif Zileli, AA muhabirine, "Kampüste Hayat Var", "Benimle Oynar Mısın?", "Neşeli Günler" ve "Yüz Yüze" projelerinden sonra "Yüz Yüze 2" adlı yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.

Evlerinden alınıp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzundaki eğitimin ardından evlerine bırakılan çocukların, gönüllü üniversite öğrencileriyle sosyalleşmeleri ve farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Projede, çocuklarının eğitimlerini takip eden ailelere de psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca destek veriliyor.

Özel gereksinimli öğrenciler, proje ile su içi egzersizler aracılığıyla bilişsel ve duyuşsal yetilerinin yanı sıra esneklik, kuvvet, sürat, denge, koordinasyon gibi biyomotor gelişimlerini artırıyor.

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Engellilerin hayatlarına dokunmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından yürütülen "Yüz Yüze 2" adlı proje kapsamında özel çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki projeyle sürdürülebilirliğin güzel bir örneğini hayata geçirdiklerini belirten Zileli, Bilecik Valiliği, Belediye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen çalışmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğü, özel gereksinimli çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı bilgisini verdi.

- Fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog ve cankurtaran desteği

Özel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizlerle üniversite öğrencileriyle sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, üniversiteli gençlerin farkındalıklarının geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin, temel hedefleri olduğunu aktaran Zileli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl ağır kategorideki 30 özel gereksinimli çocuğumuz doktor kontrolünden geçirildikten sonra fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, cankurtaran ve alanında uzmanlaşmış yüzme antrenörleri nezaretinde yaklaşık 70 üniversiteli gönüllü öğrenci ile bire bir eşleşerek kendilerine özel hazırlanan antrenman programına göre yıl boyunca eğitim öğretime endeksli olarak haftada iki gün su içi egzersizler yapıyor. Özel çocuklar havuzda çalışırken de aileler ayrı bir sınıfta psikolog ve sosyal çalışmacı eşliğinde eğitime tabi tutuluyor. Çocuklardaki somut gelişimler kaydediliyor, motivasyonumuz artıyor ve projeler birbirini izliyor."