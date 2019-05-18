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Bilecik’te padişahların biyografileri düzenleme için kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:18 | Son Güncelleme

BİLECİK Belediyesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde bulunan padişahlara ait kısa biyografilerin yazılı bulunduğu bilgilendirme panolarını kaldırdı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Belediyesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde bulunan padişahlara ait kısa biyografilerin yazılı bulunduğu bilgilendirme panolarını kaldırdı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, panoların yanlış ve eksik bilgi barındırma olasılığı nedeniyle kaldırıldığını, bazı tarihçilerin eserleri temel alınarak yeniden düzenlendikten sonra yerine asılacağını söyledi.

Bilecik’te 31 Mart yerel seçimlerin ardından göreve gelen Belediye Başkanı CHP’li Semih Şahin, Şeyh Edebali Türbesi’nde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’ndeki Türk büyüklerinin biyografilerini kaldırdı. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Semih Şahin, açıklama yaptı. Panoların, bilim insanlarıyla yapılacak olan çalışmanın ardından yeniden asılacağını duyuran Şahin, tepkilerin anlamsız olduğunu dile getirdi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şöyle konuştu:

"Bu benim seçimden önce vaat ettiğim konularla ilgilidir. Çünkü Bilecik’i Osmanlı’nın kuruluş şehri olmasından marka edeceğimi söylemiştim. O yüzden bir şeyi marka yapmak için her şeyin en doğrusu, en kalitelisini ve en güzelini bulmak gerekiyor. Belediyemizin yaptığı Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi için en iyiyi yakalamaya çalışıyorum. Gidip ziyaret ettiğimde kamuoyunda burada yanlış şeyler olduğunu söylediler. Ben de gidip baktığımda bu şikayetlere hak verdim. Bu işin araştırılması için de en iyi tarihçiler tarafından yazılması konusunda bir çalışma başlattım. Çünkü tarih bir dedikodular silsilesi değil, tarih bir bilimdir. Bu çerçevede Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde bulunan ve padişahlara ait bilgilerin yazıldığı bilgilendirme panoları, yazarının hakkında uluslararası ve hakemli bilimsel bir dergide yayımlanmış intihal tespitleri bulunduğu için içeriğinde yanlış ve eksik bilgi barındırma olasılığından dolayı kaldırdık” dedi.

Halkın tarih konusunda doğru bilgilendirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Şahin, “Benim amacım onu bunu kaldırmak değil, bu işi en iyi bilenlerin, bilim adamlarının yazdığı en doğru bilgiyi oraya koymaktır. Osmanlı padişahlarına ait kısa biyografiler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden uzman akademisyenlerin çalışmasıyla, tarih camiasında saygınlığı ulusal ve uluslararası boyutta kabul görmüş Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve Prof. Dr. Cevdet Küçük gibi tarihçilerimizin eserleri temel alınarak yeniden düzenlenecek ve yerlerine yerleştirilecektir. Böylelikle de halkımızın tarih konusunda doğru bilgilenmesini sağlayacağız. Hem yasal konuda ve de bilim çerçevesinde çok kısa zamanda hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor, doğru olanlar yerlerine asılacaktır” şeklinde konuştu.

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