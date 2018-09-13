Bilecik'te sağanak; yollar göle döndü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Bilecik merkezde etkili olan sağanak, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, su basan yerler ile cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Esnaf da iş yerlerindeki suları kovalarla dışarı attı.
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