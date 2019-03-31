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Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sabah saat 08.00 itibariyle Bilecik’te oy kullanmaya başlarken, sandıklarda yoğunluklar gözlerden kaçmadı.Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek oy pusulalarını aldı.

Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sabah saat 08.00 itibariyle Bilecik’te oy kullanmaya başlarken, sandıklarda yoğunluklar gözlerden kaçmadı.
Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu 4 adet oy pusulalarına mühür basan seçmenler şeffaf sandıklara atarak oy vererek işlemlerini tamamladılar. Bilecik merkezde 186 sandıkta 50 bin 61 seçmen sandığa giderken, sandıkların bulunduğu sınıfların önündeki uzun kuyruklar gözlerden kaçmadı.
Oyunu 700. Yıl Ortaokulu 1076 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, eşi, 2 çocuğu ve torunu ile okula geldi. Tüm okuldaki sandıkları tek tek gezen Başkan Can, vatandaşlarla sohbet ederken, sandık görevlilerine "Kolay gelsin" temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Can, "Öncelikle demokratik görevimizi yaptık. Vatana millete ve Bilecik’imize hayırlı olsun. Demokrasinin biliyorsunuz şartlarını koyduk. Halkımızın teveccühü ile değerlendirmesi sonucunu akşam inşallah sonuçları göreceğiz. Hayırlısıyla hak eden kardeşimize görevi tevdi edilecek ve tekrardan Bilecik’e kaldığımız yerden hizmet yolunda devamı olacaktır diyorum ben. Ben tüm oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, sandığa giden herkese" dedi.
Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunurken, oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

Bilecik’te sandıklarda yoğunluk yaşanıyor

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