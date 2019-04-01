Bilecik’te seçim sonuçları

Bilecik’te 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde merkezde 38 bin 977 seçmenden 33 bin 472’i sandığa giderken, 16 bin 453 oyla Millet İttifakı adayı CHP’li Semih Şahin Bilecik Belediye Başkanı oldu. 7 ilçe 3 beldesi olan Bilecik’te 2 belediyeyi bağımsız adaylar kazandı.

Bilecik kent merkezinde kurulan 119 sandıkta 38 bin 977 seçmenden 33 bin 472’i sandığa gitti. Bu oylardan 16 bin 453 oy alan CHP’li Semih Şahin Bilecik Belediye Başkanı oldu. Mevcut başkan AK Partili Nihat Can ise; 13 bin 656 oy aldı. Bu sonuçlar sonrası 15 yılın ardından Bilecik Belediyesi tekrar bir CHP’li başkan yönetecek.

Bozüyük de ’CHP’ dedi

Bilecik’in en büyük ilçesi olan Bozüyük’te de 49 bin 660 seçmenden 44 bin 278 seçmen oy kullandı. 157 sandıkta bin 40 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Millet İttifakı adayı CHP’li Mehmet Talat Bakkalcıoğlu 21 bin 784 oy alarak Bozüyük Belediye Başkanı oldu. Mevcut belediye başkanı AK Partili Fatih Bakıcı ise; 16 bin 387 oy aldı. MHP’nin adayı Oğuz Sertler ise; yüzde 10,59’luk oranla üçüncü parti oldu.

Osmaneli ilçesini bağımsız aday kazandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde AK Parti’den mevcut belediye başkanı olan Münür Şahin partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi. 11 bin 125 seçmenin bulunduğu ilçede 9 bin 909 seçmen sandığa gitti. 35 sandıkta 398 oyun geçersiz sayıldığı seçimlere bağımsız aday olarak giren Şahin, 3 bin 578 oy alarak belediye başkanı seçildi. Millet İttifakı’nın İYİ Parti’den adayı Bekir Torun ise; 2 bin 927 oy aldı. AK Parti’nin adayı yüzde 15,96 oranla ilçede üçüncü parti olurken, MHP’nin adayı yüzde 12,13 oy oranıyla dördüncü parti oldu.

Pazaryeri ilçesinde bağımsız aday kazandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 4 bin 592 seçmenden 4 bin 82 seçmen sandık başına gitti. 17 sandıkta 173 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde bağımsız aday olan Zekiye Tekin bin 596 oy alarak belediye başkanı oldu. Tekin, AK Parti’den aday adayı olmuş fakat partisi tarafından aday gösterilmemişti. Mevcut belediye başkanı ve partisi tarafından tekrar aday gösterilen AK Partili Muzaffer Yalçın, bin 19 oy alırken, MHP’nin adayı 21,34’lik oranla ilçede üçüncü parti oldu.

Söğüt "MHP" dedi

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar Söğütte 9 bin 187 seçmenden 8 bin 90 seçmen sandığa gitti. 29 sandıkta 307 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde Cumhur İttifakı adayı MHP’li İsmet Sever 4 bin 252 oyla belediye başkanı oldu. Millet İttifakı adayı İYİ Partili mevcut belediye başkanı Halil Aydoğdu ise; 3 bin 196 oy aldı. Saadet Parti’sinin adayı yüzde 2,20 oranla ilçede üçüncü parti oldu.

Gölpazarı bu sefer "AK Parti" dedi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 4 bin 706 seçmenden 4 bin 217 seçmen sandığa gitti. 16 sandıkta 160 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde AK Parti’nin adayı Hayri Suer 2 bin 261 oy alarak belediye başkanı oldu. Bu sonuçla AK Parti tarihinde ilk defa bu ilçeyi kazanmış oldu. Mevcut CHP’li başkan Vedat Kazıcı ise; bin 667 oy alırken, MHP’nin adayı yüzde 2,81’lik oranla ilçede üçüncü parti oldu.

İnhisar CHP’den AK Parti’ye geçti

Bilecik’in İnhisar ilçesinde bin 86 seçmenden 994 seçmen sandığa gitti. 6 sandıkta 21 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde AK Parti’nin adayı Mehmet Kepez 501 oyla belediye başkanı oldu. Mevcut başkan CHP’li Ayhan Ödübek ise; 277 oy aldı. MHP’nin adayı ise; yüzde 19,63’lik oranla ilçede üçüncü parti oldu.

Yenipazar MHP’ye yola devam dedi

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde 830 seçmenden 754 seçmen sandığa gitti. 4 sandıkta 21 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerde MHP’nin adayı mevcut Belediye Başkanı İlhan Özden 409 oy alarak, tekrar belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin adayı Zafer Atılgan ise; 192 oy alırken, CHP’nin adayı yüzde 17,60’lık oranla ilçede üçüncü parti oldu.

Öte yandan Bayırköy beldesinde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mustaya Yaman tekrar seçimi kazandı. Vezirhan Beldesinde AK Parti’den olan belediye bu dönem MHP’ye geçerken, MHP’nin adayı Hüseyin Ocak belediye başkanı oldu. Dodurga Beldesinde ise; mevcut belediye başkanı AK Partili Selim Tuna tekrar belediye başkanı oldu.



