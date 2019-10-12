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Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Bilgen'i 10 bin kişi uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

SURİYE’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA) - SURİYE’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü” diye gözyaşı döktü.

Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep’ten uçakla Eskişehir’e getirildi ve karayoluyla da Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKDÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii’ne getirildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü” diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.

CENAZEYE BAKAN DÖNMEZ KATILDI

Osmanlı Camii’nde öğle namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için cenaze namazı kılındı. Namaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehidin yakınlarıyla birlikte yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazını Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, tören mangasında askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidi uğurlamak için camiye gelenler ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize’ sloganları attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bozüyük Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

1 AY ÖNCE SURİYE’YE GİTTİ, KESKİN NİŞANCIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve Suriye’deki operasyonlara da katıldığı belirtildi. En son 1 ay önce görevli olduğu Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki birliğinden Suriye’deki Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne gittiği belirtilen Bilgen’in keskin nişancı olarak görev yaptığı ifade edildi.

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