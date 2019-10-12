Bilecik'te Şehit Uzman Çavuş Bilgen'i 10 bin kişi uğurladı

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA) - SURİYE’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen (30), ailesinin yaşadığı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü” diye gözyaşı döktü.

Suriye’de, Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne terör örgütü saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, dün akşam Gaziantep’ten uçakla Eskişehir’e getirildi ve karayoluyla da Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.