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Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

BİLECİK'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak Bilecik kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Vatandaşlar da ev ve işyerlerini basan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'taki bir evin bahçe duvarı da sel suları nedeniyle yakıldı.

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Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktıBilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktıBilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktıBilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı

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