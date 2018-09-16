Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları bir evin bahçe duvarını yıktı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak Bilecik kent merkezinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle oluşan sel suları çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katlarını bastı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki yağmur sularını tahliye etmek için çalışma yaptı. Vatandaşlar da ev ve işyerlerini basan suları kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'taki bir evin bahçe duvarı da sel suları nedeniyle yakıldı.
FOTOĞRAFLI
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum