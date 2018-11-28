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Bilecik'te sendika şube başkanına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 23:25 | Son Güncelleme

Büro Memur-Sen Yalova ve Bilecik Şube Başkanı Mustafa Akış, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

BİLECİK (AA) - Büro Memur-Sen Yalova ve Bilecik temsilcisi Mustafa Akış, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Bilecik ve Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bacaklarından yaralanan Akış, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bilecik Bozüyük Büro Memur-Sen Yalova Temsilcisi Mustafa Akış silahlı saldırı

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