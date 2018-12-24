Bilecik'te seralarda hasat heyecanı

BİLECİK (AA) - Kışlık sebze üretiminde söz sahibi Bilecik'in Söğüt ilçesinde marul ve soğan hasadına başlandı.

Geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'ndaki köylerde hummalı mesai yapılıyor. Söğüt ve çevresinde üretici, rekolteden memnun. Marul üretiminin yanı sıra taze soğan ve roka da Söğütlü çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri. Söğüt'teki marul ve soğan hasadı mart ayı sonuna kadar devam ediyor.

Yaklaşık 2 bin 800 dekarlık alanda ekim yapan çiftçilerin sezonluk üretim hedefi ise yaklaşık 13 bin ton. Bölgede yetiştirilen marulun yaklaşık yüzde 70-80'i İstanbul'da tüketiliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü Marmara Bölgesi'ndeki illerde market ve pazar tezgahlarında yer alıyor. Mikro klima özelliğine sahip bölgede örtü altı tarımla yılda 3 veya 4 mahsul alınıyor. Üretilen marul ve taze soğan için sadece hayvan gübresi kullanılıyor.

Yakacık köyü muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya Havzası'nda kış sezonunda başta marul olmak üzere taze soğan ve roka üretildiğini söyledi.