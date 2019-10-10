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Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre olay, Bilecik - Sakarya karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi.

Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre olay, Bilecik - Sakarya karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Hebil Özkan yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 20 ZK 429 plakalı tırın römork kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tırın römork kısmında maddi hasar oluştu, tekstil malzemelerinin bir kısmı da zarar gördü.
Yangın nedeniyle polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan karayolu, soğutma çalışmalarının ardından açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

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