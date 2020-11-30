HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te silahlı kavga, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te silahlı kavga, 2 kişi yaralandı

30.11.2020 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Vezirhan beldesi Yeni mahallesinde bulunan sanayi dükkanları önünde, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bilecik’te aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Vezirhan beldesi Yeni mahallesinde bulunan sanayi dükkanları önünde, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahına davranırken, yaşanan arbedede Önder E. ile Zülfük Y.(39) henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahından çıkan mermi sonucu yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada aileler arasında bir kavga yaşanması ihtimaline karşı Zülfük Y., Bilecik’ten Bozüyük ilçesindeki Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntüMuhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü

Diyarbakır'da 1800 yıllık keşif: Bizim için heyecan verici

Diyarbakır'da 1800 yıllık keşif: Bizim için heyecan verici

Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çöl tozunun koronavirüs taşıma ihtimali yok

Uzmanı açıkladı! Çöl tozu koronavirüs taşır mı?

Başhekim isyan etti: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum

Başhekim isyan etti: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Yer: İstanbul! Oğlunu pompalı tüfekle vurup yanında bekledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüse yakalandı

Vali koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.