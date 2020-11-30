Bilecik’te silahlı kavga, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te aralarında husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşünce 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Vezirhan beldesi Yeni mahallesinde bulunan sanayi dükkanları önünde, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahına davranırken, yaşanan arbedede Önder E. ile Zülfük Y.(39) henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahından çıkan mermi sonucu yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada aileler arasında bir kavga yaşanması ihtimaline karşı Zülfük Y., Bilecik’ten Bozüyük ilçesindeki Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

