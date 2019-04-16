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Bilecik'te silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bilecik'te silahlı kavga: 3 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kavga sırasında sırasında pompalı tüfek saçması isabet eden 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokağı'nda, Ekrem A. ile Erhan T. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Ekrem A, tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Erhan T'yi ayaklarından vurdu.

Silahtan çıkan saçmalar çevrede bulunan 2 kişiye daha isabet etti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı Ekrem A, Çarşı Polis Merkezine giderek polise teslim oldu.

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Bilecik kavga Silahlı kavga

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