Bilecik’te silahlı kavga: 4 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köy kavşağında boş arazide iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bazı kişiler yanlarındaki tabanca ve tüfekle ateş etmeye başladı.

Silahlı kavgada A.H, T.K, F.G. ve T.E. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

