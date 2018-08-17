Bilecik'te tarihi eser operasyonu

Cafer ELMAS / BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda insan figürlü 3 adet mozaik tablo ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Başköy'de bir işyerinin otoparkında duran otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 3 adet insan figürlü mozaik ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili M.I., F.Y., R.M., B.G., O.G. ve Ö.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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