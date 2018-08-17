HABER

Bilecik'te tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

BİLECİK'te jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda insan figürlü 3 adet mozaik tablo ele geçirildi.

Bilecik'te tarihi eser operasyonu

Cafer ELMAS / BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda insan figürlü 3 adet mozaik tablo ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Başköy'de bir işyerinin otoparkında duran otomobilde arama yaptı. Aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 3 adet insan figürlü mozaik ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili M.I., F.Y., R.M., B.G., O.G. ve Ö.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bilecik'te tarihi eser operasyonu

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ordu'da kazada 2 kişi hayatını kaybettiOrdu'da kazada 2 kişi hayatını kaybetti
İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.