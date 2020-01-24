HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bilecik’te tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Bilecik’te tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada U.B.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada U.B. idaresindeki 06 SDV 86 plakalı tır, aniden çevre yoluna fırladığı iddia edilen S.K.(42) isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında hemen gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Genç kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Buz tutan göl üzerinde sema gösterisiBuz tutan göl üzerinde sema gösterisi
Fatih'te sahte içki operasyonu Fatih'te sahte içki operasyonu 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Dünya diken üstüne! İstanbul'da koronavirüs hareketliliği

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.