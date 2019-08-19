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Bilecik’te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Mustafa Dönmez (72) yönetimindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Kocakoca mevkiine geldiğinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı.

Bilecik’te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Mustafa Dönmez (72) yönetimindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Kocakoca mevkiine geldiğinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı. Kazada Sürücü Mustafa Dönmez ve araç içinde yolcu olarak bulunan Habibe Dönmez (76) ve Nurdan Çelik (52) yaralılar. Yaralılar olay yerine 2 adet 112 Acil Servis ambulansları ile alınarak ilk müdahalelerinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanılığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik’te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

Bilecik’te trafik kazası; 3 kişi yaralandı

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