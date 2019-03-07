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Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan 45 Y 3990 plakalı kamyonetin sürücüsü Halit Çelebi (65), Gülümbe rampalarında yağış nedeniyle aracın hâkimiyetini kaybetti.

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Bilecik’te bir midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan 45 Y 3990 plakalı kamyonetin sürücüsü Halit Çelebi (65), Gülümbe rampalarında yağış nedeniyle aracın hâkimiyetini kaybetti. Yan şekilde kayan araç karşı yönden gelen Sabit Saygılı yönetimindeki 11 AZ 847 plakalı midibüsün sol yan kısımlarına çarptı. Çarpmanın etsiyle midibüs içinde bulunan Aykut Şahin (28), Ayhan Karabulut (31), Volkan Sarıca (17), Öner Burak (17), Mücahit Kartal (20) yaralandı.
Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlatıldı.

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Bilecik’te trafik kazası, 5 kişi yaralandı

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