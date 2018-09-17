Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Abdullah Yıldırım yönetimindeki 11 AN 899 plakalı kamyonet, Beşiktaş Mahallesi'nde, Hüseyin Kurt'un kullandığı 11 EE 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki 3 kişi yaralandı.
Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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