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Bilecik’te trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 00:29 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza sonra iki araçta bulunan şahıslar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi istikametinden Bilecik yönüne seyir halindeki Erkan Yıldırım (42) idaresindeki 41 U 7006 plakalı otomobil ile Hürriyet Mahallesi’nden kent merkezi istikametine gitmekte olan Osman Durmuş yönetimindeki 11 ES 455 plakalı otomobil Bilecik İl Özel İdare Kavşağı’nda yer alan ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 41 U 7006 plakalı otomobilde sürücünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Ali Karadayı (4), Merve Karadayı (23), Emel Yıldırım (38), Gülfem Yıldırım (1), Yahya Emir Yıldırım (9), Tarık Aras Yıldırım (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçlar çekici yardımı ile çekildi. 41 plakalı otomobil sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edildi.

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