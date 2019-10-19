Bilecik’te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında ayağından yaralanan sürücü kan kaybından hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinden il merkezine seyir halindeki 11 BA 396 plakalı minibüsün sürücüsü İbrahim Çetinkaya, Beşevler Köyü Ayvalık mevkine geldiğinde aynı istikamette seyir halinde bulunan Mehmet Uzun (80) idaresindeki 11 EC 784 plakalı traktörü havanın sisli olması nedeniyle göremeyerek, arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yara almazken, traktör sürücüsü ayağından yaralandı. Yoğun kan kaybı yaşayan sürücü, oturduğu sürücü koltuğu üzerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gölpazarı Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından cenaze Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücünün kesin ölüm nedeni adli tıp raporuna göre belli olacak.

Hayatını kaybeden sürücünün Gölpazarı’ndan ilçeye bağlı Bolatlı köyüne gittiği öğrenildi.