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Bilecik'te traktörün altında kalan çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

Bilecik'te traktörün altında kalan çiftçi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adliye köyündeki tarlasında çalıştıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Furkan Durgut'un (19) kullandığı traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Durgut, vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan Durgut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Kaza traktör

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