Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Küre köyünde yaşayan Nizamettin Tünçer (56), akşam saatlerinde traktörüne binerek arazilerini dolaşmaya gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu muhtara bildirdi.
Bölgede arama yapan köylüler, Tünçer'i köyden 3 kilometre uzaklıktaki Avdanlı mevkisinde devrilen traktörün altında buldu. Aracın altından çıkarılan Tünçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tünçer'in cesedi Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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