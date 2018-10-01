Bilecik'te traktörün altında kalan sürücü öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpadere köyünde, Kadir Çolak idaresindeki 11 EC 039 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çolak'ın cesedi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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