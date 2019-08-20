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Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar sürekli kaza olan yere bir önlem istediler.Rasimbey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 44 FJ 808 plakalı otomobil ile Tevfikbey Caddesinden Tepebaşı mevkiine seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen11 EM 067 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar sürekli kaza olan yere bir önlem istediler.
Rasimbey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 44 FJ 808 plakalı otomobil ile Tevfikbey Caddesinden Tepebaşı mevkiine seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen11 EM 067 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar bu iki caddenin kesiştiği noktada devamlı kazalar yaşandığı belirterek yetkililerden hız kesici kasis yapılmasını istediler.
Öte yandan yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, 44 FJ 808 sürücüsünün cadde bitiminde hızını kesmeden devam ettiği ve diğer aracın çarptığı görülüyor.

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

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