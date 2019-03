Bilecik’te unutulmaya yüz tutmuş meslek gün yüzüne çıkacak

Bilecik’te imzalanan bir projeyle kadınlar meslek sahibi olurken, bu sayede unutulmaya yüz tutmuş meslekler de gün yüzüne çıkacak.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan "Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini" protokolü ile kentteki kadınlar hem meslek sahibi olacaklar hem de unutulmaya yüz tutmuş meslekler tekrar gün yüzüne çıkacak. Bilecik Belediye Başkanlığında imzalanan protokole Belediye Başkanı Nihat Can, İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Bilecik El Sanatları Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Arslan katıldı.

“Amacımız sahip olduğumuz değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak ve unutmamaktır”

Belediye Başkanı Nihat Can, imzalan protokol hakkında verdiği bilgide; amaçlarının sahip olunan değerlerin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve unutulmaması olduğunun altını çizdi. Protokolde yer alan bütün paydaşlara teşekkür eden Başkan Can, “Belediyemiz ve ilimizdeki değerli kurum temsilcileri ile birlikte güzel bir protokolü imzalıyoruz. Meslek edindirme kursları kapsamında vatandaşlarımıza güzel bir hizmeti vereceğiz. Biz de vatandaşlarımıza gerek belediyemiz gerek diğer paydaşların katkısıyla onları bilgilendirme ve meslek kazandırma amacındayız. Projenin adı ‘Ver Elini Öğren Unutma Mesleğini’ şeklinde. Belediyemiz kapsamında 200 vatandaşımıza eğitimler vereceğiz. Diğer kurumlarımız da 350 vatandaşımıza bu anlamda kurslar verecek. Bu anlamda kurslar kapsamında; Ahşap doğrama, ahşap montaj kursu, ahşap oymacısı, aşçı yardımcısı, mekikli dokuma, Sedef kakma, seramik biçimlendirme ve sıhhi tesisatçı konularında kurslar olacak" dedi.

"8 Mart Kadınlar Günü itibariyle başvurular yapılabilecek"

Başkan Can, belediye başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek kursların pozitif ayrımcılık düşüncesi ile kadınlara yönelik olduğunu hatırlatarak, "Çalışmamız, kadınlarımızın sosyal hayata daha çok dahil olmaları için düzenlendi. Bu vesile ile kadınlarımızı meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Belediyemizin vereceği kurslar kadınlarımıza yönelik olacak ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayacak. Kurslarımız Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Kültür ve Kongre Merkezi ile Bilecik Belediyesi Kültür ve El Sanatları Merkezinde gerçekleştirilecek’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gerçekleştirilecek kurslar için başvuru ve detaylı bilgi için vatandaşların Bilecik Belediyesi AK Masa birimine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.