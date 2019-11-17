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Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 21:22 | Son Güncelleme

Bilecik'te uygulama noktasında uzman çavuşlara cipin çarpması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisinde uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cip sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

BİLECİK VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bilecik Devlet Hastanesi'nde Vali Bilal Şentürk’ün yaptığı açıklamada, "Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması neticesinde yaralımızın durumu iyi çok şükür, müşahede altına tutuluyor her ihtimale karşı. Ama bir uzmanımızı kaybettik hepimizin başı sağ olsun" dedi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şehidimize Allah rahmet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır versin..
şehidimizin ruhu şad olsun.güzide teşkilatımız jandarma, personeline reflektörlü yelek bulamamış mı, bu olayda başta il valisi, il j k nı ilçe j k nı ve karakol k dahil tüm sıralı amirler hesap vermeli.
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