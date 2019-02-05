Bilecik'te uyuşturucu operasyonu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Osmaneli ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucu U.O. ve M.T. isimli şahısların Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Osmaneli Jandarma Karakolunda ifadesi alınan şüpheliler, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

