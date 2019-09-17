HABER

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Bilecik’te uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonda 1’i kadın 3 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’te uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonda 1’i kadın 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli T.Ü., M.B. ve K.K. isimli üç şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve bir ikamette yapılan aramalarda 46 adet ecstasy hap, 7,65 gram esrar, 2,35 gram metamfetamin, 0,67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem başlatılırken şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada operasyonların kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandıBursa’da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.