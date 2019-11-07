Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı iddia edilen İ.A, Ö.G, N.Ç. ve İ.T. takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev araçlarında satışa hazır vaziyette kubar esrar, uyuşturucu düzeneği ve 1 tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

