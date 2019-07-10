HABER

Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda S.C.O., M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 2.54 gram esrar, 4.43 gram metamfetamin, 1.62 gram skunk, 5 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Ordu’da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralıOrdu’da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımdaDüğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yoğun bakımda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.