Bilecik’te uyuşturucu operasyonuna 7 gözaltı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'te uyuşturucu sattığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Bozüyük ilçesinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda S.C.O., M.E., M.F.B., O.Y., Ö.E., C.K. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 2.54 gram esrar, 4.43 gram metamfetamin, 1.62 gram skunk, 5 ecstasy uyuşturucu hap, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, 8 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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